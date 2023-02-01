Впроваджувала стандарти російської освіти: СБУ затримала колаборантку

Служба безпеки продовжує викривати зрадників і колаборантів на деокупованих територіях нашої країни та документує всі злочини окупантів. Співробітники СБУ повідомили про підозру мешканці міста Куп’янськ, яка під час тимчасової окупації російськими військовими Харківської області, добровільно співпрацювала з представниками окупаційної влади.

За даними слідства, з початку червня зловмисниця проводила діяльність, спрямовану на впровадження стандартів освіти держави-агресора у місцевому коледжі. Вказівку про це вона отримала від так званої окупаційної адміністрації рф. Разом з іншими працівниками жінка організувала набір студентів на нові фахові спеціальності у коледж, який окупанти створили на основі приміщень та матеріальних цінностей місцевого навчального закладу.

Вже у серпні колаборантка «вибила» собі посаду «заступника директора з виховної роботи». Одразу після цього, вона повідомила викладачам та батькам студентів, що у новому навчальному році освітній процес у коледжі буде здійснюватися російською мовою, за російською освітньою програмою та за підручниками видавництва рф.

Встановлено, що зловмисниця навіть пройшла перепідготовку в «Курском институте развития образования» для подальшого впровадження стандартів освіти рф на території Куп’янського району Харківської області.

Наразі їй повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 111-1 (Колабораційна діяльність у формі впровадження стандартів освіти держави-агресора у закладах освіти) Кримінального кодексу України.Викриття колаборантки проводили співробітники Управління СБУ в Харківській області спільно ГУНП Харківської області за процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури.

Агентство Телевидения Новости