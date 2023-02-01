«День обшуків»: до низки посадовців завітали правоохоронці. Про кого йдеться?

Сьогодні зранку до низки посадовців завітали правоохоронці. Відомо також про підозри та майбутні звільнення, повідомляє Радіо Свобода.

Керівництво податкової Києва. ДБР, за даними журналістів, розслідує оборудку, через яку понад 30 мільярдів гривень держкоштів потрапили в тіньовий обіг

Вадим Столар. За неофіційними даними, справа проти бізнесмена-забудовника та нардепа стосується фінансування тероризму

Топчиновники Міноборони. За даними джерел ЗМІ, Генпрокуратура оголосила підозру ексзаступнику директора держзакупівель Хмельницькому, ексзаступнику міністра Шаповалову та ексзаступнику “Промоборонекспорта” Терещенку

Арсен Аваков. Справа стосується авіатрощі у Броварах та закупівлі французьких гелікоптерів Airbus, розповів ексміністр МВС журналістам. За даними ЗМІ, обшукали також й інших чиновників, причетних до закупівлі

Ігор Коломойський. За повідомленням, обшуки стосуються розслідування махінацій навколо «Укртатнафти» і «Укрнафти»

Державна митна служба. Голова фракції Слуга народу анонсував звільнення всього керівного складу митниці. Він підтвердив обшуки в інших посадовців та анонсував «весняні посадки»

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