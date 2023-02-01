Уряд хоче звільнити все керівництво митниці

Кабінет Міністрів розглядає можливість звільнення всього керівного складу Державної митної служби України.

Про це повідомив очільник фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія.

Із посиланням на співрозмовника у фракції Громадське повідомило, що тимчасовим виконувачем обовʼязків очільника митниці буде чинний заступник Сергій Звягінцев.

Наразі виконувачем обовʼязків голови Державної митної служби України є Вʼячеслав Демченко.

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Як вказано на сайті ДМСУ, він має три вищих освіти у сферах економіки, права, зокрема здобув кваліфікацію магістра міжнародного менеджменту. Загальний стаж роботи — понад 17 років.

Заступник голови ДМСУ Сергій Звягінцевсайт ДМСУ

З 2001 року по 2015-й працював у Мінекономіки України. Має досвід роботи у сфері підприємницької діяльності. З квітня 2017-го по січень 2020-го обіймав посаду директора Департаменту регулювання зовнішньоекономічної діяльності Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

З січня 2020 року очолював Департамент державного нагляду та контролю за безпекою на морському та річковому транспорті Державної служби морського та річкового транспорту України. З лютого 2020 року був виконувачем обов’язків голови цього відомства, а з липня 2020 року обійняв посаду голови.

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