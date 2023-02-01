Одержання неправомірної вигоди головою Харківської облради: справу скеровано до суду

31 січня 2023 року НАБУ і САП скерували до суду обвинувальний акт стосовно голови Харківської обласної ради*, його заступника*, а також спільника-адвоката. Вони обвинувачуються в одержанні неправомірної вигоди у 1,05 млн грн. Дії голови та його заступника кваліфікували за ч. 4 ст. 368 КК України, а спільника – за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України.

За версією слідства, на початку 2021 року голова Харківської обласної ради у змові зі своїм заступником вимагав та одержав неправомірну вигоду у 1,05 млн грн за залишення на займаній посаді керівника обласного комунального підприємства, засновником якого є Харківська обласна рада.

Впродовж першого півріччя 2021 року посадовці отримали кошти чотирма траншами за посередництва спільника-адвоката.

У липні 2021 року заступника голови та його спільника викрили та затримали після одержання останньої частини неправомірної вигоди у 350 тис. грн. Після чого їм повідомили про підозру. У серпні 2021 року за дорученням виконувача обов’язків Генерального прокурора повідомлено про підозру і голові Харківської обласної ради.

7 липня 2022 року стороні захисту відкрили матеріали слідства для ознайомлення.

Агентство Телевидения Новости