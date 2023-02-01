Черговий обстріл Куп’янського району: поранено цивільного

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 1 лютого близько 10:00 окупанти з РСЗВ обстріляли село Заміст Куп’янського району. Пошкоджено житловий будинок, газопровід та приватні автомобілі.

Отримав поранення 66-річний мирний мешканець.

Документування збройної агресії рф проводилось спільно зі слідчими Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости