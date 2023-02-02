Путін віддав наказ до березня захопити Донецьку та Луганську області

Росія готується до нової спроби масованого наступу та захоплення сходу країни, заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк.

«Ми спостерігаємо, що російсько-окупаційні війська передислоковують на схід додаткові штурмові групи, підрозділи, озброєння та військову техніку. За даними воєнної розвідки України, путін віддав наказ до березня захопити території Донецької та Луганської областей», – зазначив Андрій Черняк.

Також, представник ГУР МО України зазначив, що росія використовує територію білорусі для підготовки мобілізованих солдатів та не має достатніх сил і засобів, щоб розпочати найближчими тижнями масований наступ на Україну з цього напрямку.

«Станом на сьогодні сформованих ударних груп немає. Немає загрози залучення білорусі до повномасштабного вторгнення на боці росії проти України, але це також, безумовно, ризики, які ми повинні враховувати», – заявив представник воєнної розвідки України.

Агентство Телевидения Новости