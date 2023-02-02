«Грати у такий складний час у політику я не хочу»: депутат облради Шенцев складає мандат

Депутат харківської обласної ради від забороненої партії «ОПЗЖ» Микита Шенцев складає мандат: розглянути питання про складання депутатських повноважень Шенцевим мають розглянути під час наступної сесії.

На своїй сторінці у Фейсбуці Микита Шенцев повідомив, що його благодійний фонд працюватиме й далі.

«Друзі! Я подав заяву про складання депутатських повноважень. У разі війни управління містом і областю переважно здійснюється органами виконавчої влади і це об’єктивно правильно. Триматися за крісло та грати у такий складний час у політику я не хочу і не можу.

Я йшов до обласної ради з чітким планом дій та бажанням допомагати людям. Тож наш благодійний фонд Шенцева як працював, так і працюватиме!

Зараз, на мою думку, важливіше надавати адресну підтримку конкретним людям та громадам. На цьому моя команда і зосередила свою увагу сьогодні, без прив’язки до партій, фракцій та політичних реалій! Зараз не час для цього!»

Агентство Телевидения Новости