Розірвало на шматки: рятувальники четвертий день поспіль розбирають завали
Рятувальники та комунальники четвертий день поспіль продовжують розбирати завали на вулиці Мироносицькій у Харкові, куди ввечері 29 січня влучила російська ракета, розповів речник ДСНС Харківщини Євген Василенко.
“Рятувальники розбирають завали плит, перекриттів та уламків бетонних конструкцій на верхніх поверхах. У квартирі, в якій загинула жінка, знаходять рештки тіла”, — сказав він.
У квартирі разом із загиблою перебував її чоловік, але він був у іншій кімнаті.
“Ракета влучила в кімнату, де була жінка. Через вибухову хвилю сталася значна руйнація бетонних і дерев’яних конструкцій будівлі й жінку, можна сказати, розірвало на шматки”, — розказав Василенко.
Чоловік загиблої перебуває в лікарні, його шпиталізували у стані середньої тяжкості, уточнив директор Центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта.
Джерело: Суспільне