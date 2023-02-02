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Розірвало на шматки: рятувальники четвертий день поспіль розбирають завали

Розірвало на шматки: рятувальники четвертий день поспіль розбирають завали

Рятувальники та комунальники четвертий день поспіль продовжують розбирати завали на вулиці Мироносицькій у Харкові, куди ввечері 29 січня влучила російська ракета, розповів речник ДСНС Харківщини Євген Василенко.

“Рятувальники розбирають завали плит, перекриттів та уламків бетонних конструкцій на верхніх поверхах. У квартирі, в якій загинула жінка, знаходять рештки тіла”, — сказав він.

У квартирі разом із загиблою перебував її чоловік, але він був у іншій кімнаті.

“Ракета влучила в кімнату, де була жінка. Через вибухову хвилю сталася значна руйнація бетонних і дерев’яних конструкцій будівлі й жінку, можна сказати, розірвало на шматки”, — розказав Василенко.

Чоловік загиблої перебуває в лікарні, його шпиталізували у стані середньої тяжкості, уточнив директор Центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта.

Джерело: Суспільне

Агентство Телевидения Новости

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