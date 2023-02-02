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44-річна жінка померла біля свого будинку від осколкових поранень

44-річна жінка померла біля свого будинку від осколкових поранень

22 березня минулого року під час обстрілів з важкого озброєння військовими рф міста Ізюм 44-річна жінка знаходилась біля свого будинку та отримала осколкові поранення, від яких померла. Сусіди загорнули її тіло у килим та поховали на старому кладовищі.

Місце поховання люди позначили табличкою з даними померлої, яку виготовили власноруч.

Працівники Ізюмського районного управління поліції провели огляд, вилучили тіло загиблої та направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

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