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5 років за ґратами проведе голова Харківського окружного адмінсуду

5 років за ґратами проведе голова Харківського окружного адмінсуду

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще одного високопосадовця, причетного до системної корупції в держустановах.

Зловмисницею є голова Харківського окружного адміністративного суду, яка налагодила злочинний механізм одержання грошей за прийняття рішень на користь заявників.

Встановлено, що у вересні 2020 року вона запропонувала хабар своїй підлеглій – судді, яка розглядала адміністративну справу представника комерційної структури.

За 3 тис. дол. керівниця вимагала прийняти «необхідне» для підприємця судове рішення щодо земельного спору.

Того ж року співробітники СБУ спільно з НАБУ і САП затримали очільницю суду на робочому місці під час передачі всієї суми неправомірної вигоди.

У травні 2021 року Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила суддю від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

У подальшому за матеріалами Служби безпеки Вищий антикорупційний суд визнав фігурантку винною за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (висловлення пропозиції та наданні неправомірної вигоди за ухвалення рішення іншим суддею) та призначив покарання у вигляді 5 років ув’язнення з позбавленням права обіймати посаду судді строком на 3 роки.

Вирок набуває законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження.

Заходи з викриття правопорушення проводили співробітники СБУ спільно з НАБУ за процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Агентство Телевидения Новости

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