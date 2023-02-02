Козачу Лопань обстріляли з градів

Сьогодні вночі російська армія вчинила черговий акт терору проти нашого цивільного населення, обстрілявши з градів Козачу Лопань.

Внаслідок обстрілів пошкоджено залізничний вокзал, торгівельні об’єкти, декілька приватних будинків, а також адміністрацію Козачолопанського старостинського округу.

Будівля адміністрації слугувала гуманітарним штабом, де люди отримували допомогу.

Тепер там зруйновано частину стіни, вибиті вікна, через коротке замикання вигоріло підвальне приміщення.

Про це повідомляє голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко.

Агентство Телевидения Новости