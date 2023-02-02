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Водопостачання Харкова відновлено, як до 24.02.2022

Водопостачання Харкова відновлено, як до 24.02.2022

Наразі харків’яни щодобово споживають близько 400 тисяч м³ води.

Про це повідомив заступник генерального директора з експлуатації водопровідного господарства – директор комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» Владлен Волков.

«У перші місяці війни було скорочено міське водопостачання у кілька разів. На те були свої вагомі причини і головна з них – значна евакуація харків’ян. Керівництво підприємства вжило всіх необхідних заходів для того, щоб усі жителі, що залишилися в Харкові, обов’язково були з водою. Своєчасно проводились поточні ремонтні роботи на мережах, оперативно ліквідувалися аварії на пошкоджених ворогом водоводах та відновлювалися інші важливі виробничі об’єкти. Детально аналізували ситуацію та в міру повернення харків’ян подачу води збільшували. Важливим є і те, що якість води відповідає всім необхідним вимогам», – зазначив Владлен Волков.

Заступник генерального директора також повідомив, що протягом багатьох років у Харкові щороку перекладалися дільниці мереж загальною довжиною близько 25 кілометрів. Це відіграло важливу роль у стабільній роботі підприємства у складний час. Навіть, незважаючи на безперервну ворожу агресію, і торік ця важлива робота не зупинялася – ремонтникам, із застосуванням передових технологій, вдалося замінити понад 10 кілометрів трубопроводів.

Агентство Телевидения Новости

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