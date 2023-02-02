Відділення Міграційної служби запрацювало у Богодухівському районі

Відновлено роботу Богодухівського сектору ГУ ДМС у Харківській області.

Державна міграційна служба продовжує роботу по забезпеченню мешканців Харківської області дійсними документами.

Сьогодні відкрито ще один підрозділ, який приймає громадян України, незалежно від місця реєстрації.У відділі ДМС м. Богодухів доступні такі послуги: оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки вперше (в 14 років), обмін паспорта-книжечки зразка 1994 року на ID-картку, вклеювання фотографій до паспорта громадянина України при досягненні 25- та 45-річного віку, одночасне оформлення ID-картки та паспорта громадянина України для виїзду за кордон, оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Агентство Телевидения Новости