У Харкові підбили підсумки конкурсу “Учитель року – 2023”

Протягом грудня-січня у Харкові проходив міський конкурс «Учитель року – 2023».

Як повідомили у Департаменті освіти, журі у складі 14 викладачів п’яти закладів вищої освіти Харкова визначили сім переможців та п’ять лауреатів конкурсу.

У номінації «Захист України» перемогли учитель школи №71 Олег Горкун та учитель школи №128 Андрій Ткаченко. У номінації «Основи здоров’я» кращими стали учитель школи №102 Людмила Абазіна та учитель школи №2 Юрій Масальський, у номінації «Початкова освіта» – вчитель початкових класів гімназії №152 Ольга Смірнова. У номінації «Фізична культура» перемогли учитель фізкультури школи №93 імені В. В. Бондаренка Валентин Кузняний та учитель школи №37 Денис Сердюк.

Лауреатами міського конкурсу «Учитель року – 2023» стали: – Лілія Ахметова, вчитель початкових класів ліцею №89;

– Ірина Войтенко, вчитель фізичної культури школи №66;

– Павло Зінченко, вчитель предмета «Захист України» гімназії № 46 імені М.В. Ломоносова;

– Світлана Пантелеєва, вчитель предмета «Основи здоров’я» школи № 57;

– Олена Шкребець, вчитель початкових класів гімназії №46 імені М.В. Ломоносова.

Джерело: Харківська міська рада

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