Депутатці Куп’янської міськради нарешті визначили вирок

Вироком Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 27 січня визнано винуватою депутатку Куп’янської міськради (на момент співпраці з росіянами) Світлану Пасічник у колабораційній діяльності, за ч. 3 ст. 111-1 КК України, та призначено покарання у виді арешту на строк три місяці з позбавленням права обіймати керівні посади у закладах освіти строком на десять років.

Нагадаємо, що ХАЦу наприкінці листопада 2022 року стало відомо, що СБУ затримала Пасічник та в релізі правоохоронних органів вказувалась, що та працювала на російських окупантів та впроваджувала російські стандарти освіти на Харківщині під час окупації.

Пасічник в 2020 році обралась до Куп’янської міськради від партії “Слуга народу”. В грудні 2022 року стало відомо, що харківський осередок партії “Слуга народу” позбавив Пасічник мандату за народною ініціативою.

З вироку суду, окупаційна влада на Харківщині 4 липня 2022 року призначила Пасічник виконуючою обов`язки директора «Купянского регионального центра профессионального образования», який був створений на основі приміщень та матеріальних цінностей державного навчального закладу «Куп`янського регіонального центру професійної освіти». Після цього, вже екс-депутатка у вищезазначеному навчальному закладі запровадила російську програму навчання, побудовану на “федеральных государственных образовательных стандартах” рф. Крім того, обвинувачена з метою впровадження стандартів освіти держави-агресора закликала інших осіб до співпраці з росією шляхом направлення вчителям «Куп`янського регіонального центру професійної освіти» повідомлень про співпрацю з окупаційною владою.

Слідство встановило, що Пасічник отримала в окупаційній адміністрації навчальні підручники російською мовою за освітньою програмою рф, рекомендовані “Министерством просвещения российской федерации”. Після цього учням закладу були видані підручники російською мовою за російськими стандартами освіти. У закладі повинна була запроваджуватись російська мова як офіційна.

В судовому засіданні Пасічник визнала свою вину. Строк відбування покарання Пасічник складе з 26 листопада 2022 (день, коли затримали екс-депутатку) до 26 лютого 2023 року. Виконання покарання у виді позбавлення права обіймати керівні посади в закладах освіти покладено на Пасічник самостійно.

Пасічник до повномашстабного російського вторгнення в Україну, була керівником різних освітніх закладів, а також неодноразово очолювала відділи освіти, культури, молоді та спорту в органах місцевого самоврядування Куп’янського району.

Джерело: ХАЦ

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