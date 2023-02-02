10-річну дівчину доставили до лікарні через занедбання батьками

01 лютого працівники сектору ювенальної превенції відділу превенції ХРУП № 1 разом із працівниками служби у справах дітей та центру соціальних служб «Довіра» виявили факт знаходження неповнолітньої дитини без догляду батьків.

10-річна дівчина мешкає в оселі співмешканця її матері, який не є батьком дитини. Місцезнаходження 38-річної матері дитини невідомо.

Чоловік, з яким проживає малолітня, не піклується про неї. Помешкання перебуває в непридатному для дитини стані, повідомляє поліція Харківської області.

Враховуючи усі обставини, дівчину доставили до лікарні за спільним актом про знайдену дитину.

Агентство Телевидения Новости