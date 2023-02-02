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Колаборант з Харківщини пішов під суд у Полтавщині

31 січня Машівський районний суд Полтавської області виніс вирок чоловіку, який погодився зайняти посаду виконувача обов’язків спеціаліста сектору діловодства Великобурлуцького теруправління, який створили росіяни.

Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень.

З матеріалів судової справи відомо, що уродженець селища Великий Бурлук, під час окупації населеного пункту, добровільно погодився зайняти посаду діловода в окупаційній організації. Виконуючи так звані «нові обов’язки», чоловік реєстрував вхідну та вихідну кореспонденцію, видавав довідки на отримання матеріальної допомоги місцевим та особам, які проживали на території смт і рєстрував звернення громадян.

Суд визнав його винним за ч.2 ст.111-1 ККУ. Колаборанту призначили покарання –позбавлення права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій в органах державної влади і місцевого самоврядування строком на 10 років без конфіскації майна.

Джерело: Полтавська Хвиля

Агентство Телевидения Новости

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