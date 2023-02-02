Прогноз на весну традиційно провіщував харківський бабак Тимко

Війна війною, а в селищі Гайдари на біостанції традиційно розбудили бабака, щоб той дав свій прогноз щодо весни та відповів на ще одне додаткове запитання. Наглядачі бабака-віщуна витягли тваринку з його будиночку.

Тимко сказав, що весна наступить обов’язково, але не раніш ніж за 6 тижнів.

Другим питанням цього року стало – що потрібно їсти українцям, щоб бути здоровими. Тимко впевнено, двічі, побіг у напрямку буряка. Але цьогоріч для бабака підготували ще одну справу – погасити поштову марку з власним зображенням.

Тетяна Кагановська, ректор ХНУ ім. Каразіна

Марка має назву «Тимко пророкує перемогу» і ми дуже хочемо, щоб саме так і було. Тому, шановний Тимко, ми в тебе віримо.

З купою завдань сонний звір впорався та отримав за свою працю кошик з морквою, яблуками, печивом та згущеним молоком. Цьогоріч зимову сплячку бабачиному народцю зіпсували окупанти – усі вибухи добре чутно під землею.

Володимир Ронкін, наглядач бабаків

Там как землетрясение. Земля подмерзла, все хорошо слышно и сурки спят не очень хорошо. И сегодня Тимка за несколько последних лет он первый раз был полностью проснувшийся. Он был бодрый, улыбался и встречал приветливо вполне. И он похудел. Это говорит о том, что он не сегодня проснулся. И это не очень хорошо.

Пів року Тимко та доглядачі бабаків були в окупації. Розповідають: коли зайшли рашисти, перша думка була про те, чим кормити тварин. У вересні селище Нестерівка звільнили, корму вистачило.

Володимир Ронкін, наглядач бабаків

У нас был комбикорм, мы его начали резко считать. Так прикинули, что на полтора-два года растянем. Как-то мы обнадежились, что у нас что-то есть, потому что, что происходит и что делать было не понятно. Первое, что кинулись делать – считать, сколько у нас еды для животных.

Те, що відбувається зараз на українських землях, вчені вже назвали екоцидом.

Юрій Гамуля, декан біологічного факультета ХНУ ім. Каразіна

Зараз території України та Харківщини знаходиться під впливом екоциду. Це знищення природних територій, знищення багатств, які в нас є. Бойові дії виводять на перший план після нашої перемоги ліквідацію наслідків руйнувань, від цих обстрілів і всього, що принесла навала нелюдив, які до нас прийшли. Вірю, що Тимко нам передбачить скорішу перемогу, всі в це віримо, а якщо всі вірять – то так і буде.

Дмитро Шабанов, професор кафедри екології ХНУ ім. Каразіна

Звісно, сурки під великою загрозою. Як стало зрозуміло останніми роками, популяції бабаків відчувають себе добре, коли є стало сільське господарство, є нормальний випас худоби рогатої. В таких умовах їм добре. Зараз порушено хазяйнування. Заростають їхні місця існування рослинністю, яка несприятлива для них… Хоча зараз такі величезні загрози середовищу та населенню, що навіть улюблені нами бабаки – це одна з купи проблем, серед яких є й жахливіші. Замінування, забруднення земель, знищення природоохоронних цінних ділянок… Ми не можемо до кінця оцінити, але це величезні проблеми, які будуть вирішуватися роками.

Загалом свято було започатковано не для отримання точного прогнозу від гризунів, а щоб привернути увагу до проблеми зникнення цих тварин. Як саме вплине війна на й без того невелику вже популяцію бабаків – вчені поки що сказати не беруться.





Агентство Телевидения Новости