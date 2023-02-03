Харківський театр ляльок ім. В.Афанасьєва відновлює роботу

Харківський театр ляльок відновлює роботу. Про це повідомляється на сторінці театру у Facebook.

Театральна каса відкриється 6 лютого (режим роботи – з 11.00 до 15.00). Придбати квитки можна буде і через сайт internet-bilet.ua.

Створений у 1935 році театр є одним із найкращих лялькових театрів у країні. До повномасштабного вторгнення репертуар складався із трьох десятків постановок як для дітей, так і для дорослих. Для дорослих ляльководи ставили вистави за творами Чехова, Шекспіра, Боккаччо, Гоголя, Булгакова, Орвелла.

11 та 12 лютого на глядачів чекає “Казка для маленького зайчика”. Початок – об 11.00.

18 лютого зіграють дві вистави: “Цяточка” для дітей дошкільного віку (початок – об 11.00) та прем’єра постановки “Я норм” (початок – о 16.00).

Джерело: Status QUO

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