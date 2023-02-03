29 вибухонебезпечних предметів та 16 тонн питної води: 32 оперативні виїзди ДСНС

Оперативна інформація станом на 07:00 03 лютого 2023 року.

За добу з 02 по 03 лютого 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу. Протягом звітного періоду здійснено 32 оперативних виїзди, з яких:

15 – на ліквідацію пожеж, 3 з яких спричинили окупанти своїми обстрілами;

5 – на перевірку місць ворожих обстрілів;

10 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

2 – інші виїзди.

Близько 07:20 чергового обстрілу зазнало прикордонне селище Козача Лопань Дергачівської громади. Ворог влучив у адміністративну будівлю. В її підвальному приміщенні сталась пожежа на площі 8 кв.м. Рятувальники 63-го ДПРП ліквідували вогонь о 08:10. Постраждалих немає.

Біля 13:00 ворожий снаряд влучив у приватний житловий будинок у селищі Дворічна. Він горів на площі 100 кв.м. З пожежею боролись майже годину рятувальники 14-ї ДРПЧ. Людей в будинку не було.

Вже о 19:47 вогнеборці з м. Куп’янська та їхні колеги з Луганська виїхали на гасіння пожежі, що також трапилась внаслідок обстрілу, у селі Благодатівка Кіндрашівської громади. Там горіла приватна господарча споруда на плащі 100 кв.м. О 21:45 вогонь ліквідували. Також ніхто не постраждав.

5 разів рятувальники виїздили на місця влучання ворожих боєприпасів. Перевіркою встановлено: – село Кругляківка Кругляківської громади. Зазнали пошкоджень приватний будинок та легковий автомобіль, поранено 46-річного чоловіка;- м. Куп’янську влучило по приватному подвір’ю, поранено 67-річну господарку;- також у Куп’янську пошкоджене ще одне приватне домогосподарство (зруйновано стіну господарчої споруди), постраждалих немає;- у м. Вовчанську пошкоджені 4 приватні домоволодіння, без постраждалих;- м. Барвінкове. Обстрілом зруйнований приватний будинок. Рятувальники 61-ї ДРПЧ деблокували з-під завалів 70-річного чоловіка, врятувавши йому життя. На жаль ще двоє чоловіків не вижили. Їхні тіла надзвичайники також дістали з-під завалів.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 29 вибухонебезпечних предметів.

Мешканцям міст Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили 16 тонн питної води.

Агентство Телевидения Новости