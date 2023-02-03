Понад 12 районів Харківської області під обстрілами

Оперативна інформація станом на 06.00 03.02.2023 щодо російського вторгнення.

Розпочалася триста сорок п’ята доба російського широкомасштабного вторгнення.

Протягом минулої доби противник завдав 4 ракетних, 2 з них – по цивільній інфраструктурі міста Краматорськ Донецької області, а також 5 авіаційних ударів. Здійснив понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по цивільних об’єктах Херсонщини та Миколаївщини. Від ворожих ударів загинули та отримали поранення мирні громадяни.

Ворог, зазнаючи великих втрат, не припиняє наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка стала, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Окупанти обстріляли райони Клюсів, Грем’яча і Єліного Чернігівської області; Муравейні, Товстодубового, Студенка, Катеринівки, Вовківки і Волфиного на Сумщині та Ветеринарного, Козачої Лопані, Стрілечої, Глибокого, Зеленого, Стариці, Огірцевого, Гатища, Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Охрімівки і Новомлинського Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Дворічна, Голубівка, Куп’янськ, Кучерівка, Кислівка і Котлярівка Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка – Луганської.

Також наші захисники знищили російський БПЛА типу “Мерлін”. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 3 райони зосередження живої сили та склад боєприпасів противника.

Більш детальна інформація: Генштаб ЗСУ

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