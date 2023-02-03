Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:16
Просмотров: 47

Двоє чоловіків загинули, один у лікарні

Двоє чоловіків загинули, один у лікарні

В зоні вогневого ураження вкотре опинилися населені пункти на Куп’янському, Ізюмському, Чугуївському та Харківському напрямках. Внаслідок обстрілів пошкоджено приватні домоволодіння та інше майно громадян. Серед місцевих мешканців є загиблі та поранені.

Вранці 3 лютого близько 4:30 окупанти завдали удару по місту Барвінково, попередньо, керованими зенітними ракетами С-300.

Снаряд влучив у житловий будинок. В результаті обстрілу загинули двоє чоловіків 42 та 47 років.

Ще одного мешканця будинку, 70-річного місцевого жителя, витягли з-під завалів та госпіталізували з вибуховими травмами до лікарні, повідомляє поліція Харківської області.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 