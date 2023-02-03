Двоє чоловіків загинули, один у лікарні

В зоні вогневого ураження вкотре опинилися населені пункти на Куп’янському, Ізюмському, Чугуївському та Харківському напрямках. Внаслідок обстрілів пошкоджено приватні домоволодіння та інше майно громадян. Серед місцевих мешканців є загиблі та поранені.

Вранці 3 лютого близько 4:30 окупанти завдали удару по місту Барвінково, попередньо, керованими зенітними ракетами С-300.

Снаряд влучив у житловий будинок. В результаті обстрілу загинули двоє чоловіків 42 та 47 років.

Ще одного мешканця будинку, 70-річного місцевого жителя, витягли з-під завалів та госпіталізували з вибуховими травмами до лікарні, повідомляє поліція Харківської області.

Агентство Телевидения Новости