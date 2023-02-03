Шкода в 1 млрд. 406 млн. гривень: наслідки від ракет по складу феєрверків

Державна екологічна інспекція у Харківській області розповіла про наслідки ракетного обстрілу складу феєрверків.

В ніч на 11 січня 2023 року місто Харків вкотре зазнав ракетних ударів. Було випущено дві ракети. Одна із ракет влучила в складське приміщення в Київському районі міста, де був розташований склад феєрверків. Цієї ночі багато містян могли чути та спостерігати цей зовсім не святковий феєрверк. Виникла пожежа. Довгий час відбувалась детонація піротехнічних виробів.

Внаслідок цих подій Державними інспекторами з охорони навколишнього природного середовища Харківської області проведено обстеження даного об’єкту та зафіксовано, що під час обстрілу військовослужбовцями підрозділів збройних сил та відомств російської федерації було пошкоджено будівлю складу.

В результаті чого відбулось засмічення земельних ресурсів (землі житлової та громадської забудови) залишками бойових частин ракет, залишками металевої покрівлі, уламками цегли, битого скла, залишками бетону, деревини, пластику та картонної тари земельних ділянок загальною площею 1693 м2 (об’єм відходів складає 423 м3).

Загальний розрахований розмір шкоди, завданої внаслідок засмічення земельних ресурсів склав щонайменше 1 млрд. 406 млн. гривень. Шкоду, заподіяну державі внаслідок порушення природоохоронного законодавства розраховано відповідно до «Методики визначення розміру шкоди, завданої землі, ґрунтам внаслідок надзвичайних ситуацій та/або збройної агресії та бойових дій під час дії воєнного стану», затвердженої наказом Міндовкілля від 04.04.2022 № 167, зареєстрованим в Мін’юсті 11.04.2022 р. за № 406/37742. В рамках ст. 214 Кримінально процесуального кодексу України, Інспекція направила відповідні матеріали по вказаному розрахунку шкоди до Прокуратури Харківської області.

Агентство Телевидения Новости