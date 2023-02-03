Наказував замальовувати прапор та знищувати українську символіку

Ізюмською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області обвинувальний акт щодо 48-річного чоловіка за фактом колабораційної діяльності (ч. 3 ст. 111-1 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у смт Савинці 48-річний місцевий мешканець за пропозицією окупантів у серпні добровільно обійняв посаду директора школи. Чоловік запровадив російський навчальний план та змушував працівників школи працювати за ним.

Крім того, колаборант надавав вказівки персоналу зафарбувати синьо-жовті кольори на стінах класів та знищити всі куточки з українською символікою у школі.

У плані роботи директора було вивчення всіх законів та нормативних актів для переходу навчального процесу в правове поле держави-агресора.

Досудове розслідування проводив СВ ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Агентство Телевидения Новости