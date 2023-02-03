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Наказував замальовувати прапор та знищувати українську символіку

Наказував замальовувати прапор та знищувати українську символіку

Ізюмською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області обвинувальний акт щодо 48-річного чоловіка за фактом колабораційної діяльності (ч. 3 ст. 111-1 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у смт Савинці 48-річний місцевий мешканець за пропозицією окупантів у серпні добровільно обійняв посаду директора школи. Чоловік запровадив російський навчальний план та змушував працівників школи працювати за ним. 

Крім того, колаборант надавав вказівки персоналу зафарбувати синьо-жовті кольори на стінах класів та знищити всі куточки з українською символікою у школі. 

У плані роботи директора було вивчення всіх законів та нормативних актів для переходу навчального процесу в правове поле держави-агресора.

Досудове розслідування проводив СВ ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Агентство Телевидения Новости

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