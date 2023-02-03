Два блоки на теплових електростанціях підключено, один у ремонті: стан енергосистеми 03 лютого

СПОЖИВАННЯ електроенергії: дефіцит в енергосистемі майже не змінився від учора та є суттєвим.

ДЕФІЦИТ: Два блоки на теплових електростанціях підключено в роботу, натомість один виведено в аварійний ремонт. Наявний обсяг виробленої електроенергії розподіляється на забезпечення процесів, необхідних для роботи енергетичної та критичної інфраструктури (водоканали, котельні, лікарні), а також на покриття потреб промисловості та населення. Мережеві обмеження зберігаються лише в Одеській області.

ПРИЧИНА ДЕФІЦИТУ: внаслідок російських ракетних та дронових атак пошкоджені електростанції (генеруючі потужності) та високовольтна мережа. 13 ракетних та 15 дронових атак завдали значних пошкоджень об’єктам високовольтної мережі та електростанціям. В результаті виробництво електроенергії на працюючих електростанціях не може повністю покрити споживання.

ОБМЕЖЕННЯ: ліміти споживання доведені до всіх обленерго. Нагадуємо, кожний обленерго (перелік тут http://bit.ly/3tGVpah) у своєму регіоні складає графіки планових погодинних відключень, які мають забезпечувати споживання області на рівні доведеного ліміту. Станом на ранок 3 лютого перевищення лімітів не зафіксовано, аварійні відключення диспетчерським центром НЕК “Укренерго” не застосовувалися.

ПОШКОДЖЕННЯ: За минулу добу ворог піддав масованим артилерійським обстрілам енергетичну інфраструктуру в Харківській, Херсонській, Сумській, Запорізькій, Донецькій областях. Особливо складна ситуація після обстрілів в Херсонській області. Через значні пошкодження знеструмлені деякі об’єкти й в сусідній Миколаївській області.

РЕМОНТНІ РОБОТИ: Ремонтні бригади НЕК «Укренерго» відновили функціональність ключового обладнання на декількох підстанціях на сході та півдні України.

Агентство Телевидения Новости