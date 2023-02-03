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25 штучних споруд зруйновано: дорожня служба продовжує активно працювати

25 штучних споруд зруйновано: дорожня служба продовжує активно працювати

Продовжується відновлення штучних споруд та дорог в області.

Попри все, дорожня служба Харківщини працює та щоденно виконує комплекс робіт з експлуатаційного утримання на автомобільних дорогах державного значення та мостових спорудах. Основний обсяг робіт сконцентровано на відновленні мостових споруд та влаштуванні тимчасових переправ.

В результаті повномасштабного вторгнення россії в Україну, було зруйновано 25 штучних споруд, що знаходяться на балансі Служби автомобільних доріг у Харківській області. На сьогоднішній день дорожники вже забезпечили проїзд на 20 тимчасових переправах, в роботі ще 3.

З моменту деокупації області розчищено вже понад 612 км доріг.

Агентство Телевидения Новости

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