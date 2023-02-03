Відкрився електронний кабінет особи з інвалідністю

Електронний кабінет особи з інвалідністю – зручний сервіс, який дає можливість оперативно онлайн подавати пакет документів для безоплатного отримання допоміжних засобів реабілітації (технічних та інших засобів реабілітації), повідомляє Харківська обласна військова адміністрація.

Сервіс доступний на Порталі Централізованого банку даних осіб з інвалідністю.

Які переваги отримують користувачі завдяки Електронному кабінету особи з інвалідністю?

Завдяки сервісу люди, зареєстровані в централізованому банку даних з проблем інвалідності, отримають можливість:

– подачі заяв про потребу в забезпеченні ДЗР та пакету документів шляхом заповнення стандартизованих форм, прикріплення сканованих копій документів та підписання КЕП;

– подачі заяв про вибір підприємства шляхом заповнення стандартизованих форм, прикріплення сканованих копій документів та підписання КЕП;

а також здійснення зворотного зв’язку:

– можливість надсилання людям з інвалідністю в електронний кабінет повідомлень про результат розгляду заяви про забезпечення ДЗР та пакету документів, інших інформаційних повідомлень.

Якщо людина з інвалідністю не зареєстрована в ЦБІ

Потрібно подати заяву про первинну реєстрацію в ЦБІ – пункт головного меню Електронного кабінету особи з інвалідністю «Заява про первинну реєстрацію в ЦБІ».

Для реєстрації у якості користувача Електронного кабінету необхідно виконати наступне:

1. Якщо є кваліфікований електронно-цифровий підпис можливо виконати первинну реєстрацію в Електронному кабінеті самостійно без необхідності особисто звертатися до органів соціального захисту населення – посилання «Реєстрація» на головній сторінці електронного кабінету АБО

2. Якщо КЕП відсутній, потрібно особисто звернутися до відділення соціального захисту та подати заяву про реєстрацію в Електронному кабінеті особи з інвалідністю ЦБІ, в результаті буде надано код авторизації. Цей код авторизації є секретним, тому його необхідно зберігати в таємниці до закінчення первинної реєстрації!

Для завершення первинної реєстрації необхідно виконати наступні дії:

– зайти на головну сторінку Електронного кабінету та обрати пункт меню «Реєстрація на Порталі ЦБІ»;

– заповнити реєстраційну форму – ввести логін, пароль, підтвердження паролю, електронну адресу, обрати вид реєстрації – без КЕП або з КЕП.

При реєстрації без КЕП необхідно ввести код авторизації, який отримано у відділенні соціального захисту. Реєстрація Електронному кабінеті ЦБІ за одним кодом авторизації здійснюється лише один раз!

При реєстрації за КЕП, необхідно заповнити дані КЕП (обрати АЦСК, файл підпису КЕП та ввести пароль до КЕП) та натиснути кнопку «Зареєструватися».

За результатами реєстрації на електронну адресу прийде лист, який підтвердить факт реєстрації в Електронному кабінеті особи з інвалідністю ЦБІ.

Детально ознайомитися з інструкцією (відеоінструкцією) користувача електронного кабінету особи та навчальним відео можна за посиланням.

Отримати доступ до електронного кабінету особи з інвалідністю та зареєструватися у ньому можна за посиланням або на офіційному сайті Мінсоцполітики в розділі «Особам з інвалідністю».

Агентство Телевидения Новости