98-річний харків’янин зібрав пів мільйона доларів на гуманітарну допомогу

Харків’янин Леонід Станіславський – найстарший тенісист у світі. У свої 98 років бере участь у чемпіонатах світу і Європи. Пан Леонід увійшов до книги рекордів Гіннеса, але каже, що не намагався туди потрапити. Про неймовірно позитивного українця, який підкорює світ великого тенісу та мріє про стрибок із парашутом, розповідає ШоТам.

Найстарший тенісист світу, який досі бере участь у змаганнях, — українець. Харків’янину Леонідові Станіславському 98 і він не має конкурентів у своїй віковій категорії. Тож успішно змагається з гравцями, молодшими за нього на 20 років.

Нещодавно Леонід взяв участь у благодійному заході на підтримку України в Австралії. Він зіграв виставковий матч із 98-річним австралійцем Генрі Янгом та допоміг зібрати понад пів мільйона доларів на гуманітарну допомогу українцям.





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