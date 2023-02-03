Укртелеком запустив безкоштовні публічні зони Wi-Fi

Укртелеком відкрив мережу безкоштовних публічних Wi-Fi-зон у п’яти містах: Київ, Дніпро, Львів, Одеса та Харків, де кілька років тому у межах модернізації телекомунікаційної інфраструктури було встановлено активні вуличні розподільчі шафи.

«У час війни ми всі гуртуємось і допомагаємо один одному. Як телекомоператор ми теж шукаємо рішення, щоб люди могли скористатися інтернетом у місті, коли його немає вдома. Тому, маючи певні можливості, впроваджуємо різні ініціативи. Адже вільного інтернету навряд чи буде забагато. Проєкт вільного Wi-Fi на вулицях мегаполісів – одна з таких ініціатив. Для нас важливо, щоб українці у цей час випробувань залишались на зв’язку з близькими, рідними, колегами», — каже директор розвитку масового сегмента Укртелекому Денис Захаренко.

Близько 700 публічних Wi-Fi-зон у Києві, Дніпрі, Львові, Одесі та Харкові вже працюють і сервісом можна скористатись. Телекомунікаційні шафи позначені відповідними наліпками, щоб містяни знали, що саме тут за потреби можна безкоштовно скористатися інтернетом навіть в умовах тимчасової відсутності електроживлення. За відсутності у районі електроенергії послуга може бути доступна протягом 2-4 годин.

Цей проєкт дає можливість можливість безкоштовно скористатися доступом до мережі інтернет за технологією Wi-Fi на швидкості до 20 Мбіт/с із середнім радіусом до 10 метрів від такої шафи. Фактична швидкість та радіус визначаються кількістю споживачів, що одночасно користуються доступом та технічними параметрами пристрою споживача.

Назва мережі UKRTELECOM_FREE.

Укртелеком робить усе можливе, щоб якомога більше людей мали доступ до телекомпослуг навіть у час вимкнення електроживлення.

Зазначимо, що 60% своїх абонентів Укртелеком уже забезпечує енергонезалежний інтернет, і вони певний час можуть користуватися інтернетом під час вимкнення світла, зажививши свій домашній модем/роутер.

Агентство Телевидения Новости