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У Харківській області оновили графік погодинних відключень електрики

У Харківській області оновили графік погодинних відключень електрики

Спеціалісти «Харківобленерго» опублікували графік погодинних відключень електропостачання в регіоні на період з 6 січня по 12 лютого.

Передбачено 12 черг відключень електропостачання:

1 черга – 12:00-15:002 черга – 13:00-16:003 черга – 14:00-17:004 черга – 15:00-18:005 черга – 17:00-20:006 черга – 18:00-21:007 черга – 19:00-22:008 черга – 07:00-10:009 черга – 08:00-11:0010 черга – 09:00-12:0011 черга – 10:00-13:0012 черга – 11:00-14:00

Повний перелік адрес, де діятимуть відключення наступного тижня, можна переглянути за посиланням.

Агентство Телевидения Новости

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