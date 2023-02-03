В МВС почали формувати добровольчі штурмові бригади «Гвардія наступу»

Штурмові бригади, до яких можуть вступати добровольці, націлені саме на посилення Сил оборони та звільнення окупованих територій України. Про це в ефірі Єдиного телемарафону заявив виконувач обов’язків міністра внутрішніх справ Ігор Клименко.

«Рішення створити штурмові бригади було прийнято нашими працівниками, які мають достатньо люті, щоб бити ворога. Багато наших військовослужбовців, які боронили і боронять нашу країну, вийшли з ініціативою набрати людей в такі підрозділи. Тому було прийнято рішення, що всіх, хто бажає, хто є патріотом, хто втратив домівки або рідних через війну, об’єднати в такі бригади. Ми вже почали формувати такі підрозділи, які націлені на те, щоб звільнити наші території і стати на міжнародно визнані кордони. Це наша найближча мета», – сказав Ігор Клименко.

Він розповів, що основу цих підрозділів будуть складати діючі поліцейські, прикордонники, нацгвардійці.

«В першу чергу – це люди, які пройшли горнило 2014-2015 років, частина яких воювала вже і в 2022 році. Частина з них поранена. Підрозділи будуть складатися виключно з добровольців, якими рухає патріотизм і таких людей дуже багато в нашій державі», – зазначив Ігор Клименко.

За його словами, людина яка хоче приєднатися до «Гвардії наступу» може подати відповідну анкету на сайті storm.mvs.gov.ua, де представлені всі бригади, які комплектуються. Можна обрати бригаду, в якій хоче служити людина, чи це бригада Нацполіції «Лють», чи бригади Держприкордонслужби «Сталевий кордон» чи шість бригад Нацгвардії. Або інший варіант – є телефон гарячої лінії, на якій можна проконсультуватися і отримати інформацію, куди прийти. Або ж подати анкету через Центри надання адміністративних послуг, перелік ЦНАПів також представлений на сайті.

«Записатися можна онлайн, заповнивши анкету і протягом години передзвонить оператор і проконсультує, у який рекрутинговий пункт прийти, їх по Україні вже більше 140. Адреси цих пунктів є на сайті, кожен доброволець може прийти в найближчий такий пункт. Також кандидат має пройти військово-лікарську комісію, здати психологічний та фізичний тест. Після успішного проходження він зараховується в ту бригаду, яку він вибрав», – сказав виконувач обов’язків міністра внутрішніх справ.

Клименко також зазначив, що для всіх бійців цих бригад зберігаються пільги, які є для військовослужбовців та поліцейських.

«Військові можуть піти на контракт або по мобілізації, це стосується Держприкордонслужби та Нацгвардії. Всі пільги та соціальні гарантії зберігаються, крім того, ми пропонуємо достойну зарплату. Також ми пропонуємо можливість отримати професію в навчальних закладах МВС. І, звичайно, кожен буде мати змогу утилізувати ворога», – сказав Ігор Клименко.

За словами Ігоря Клименка, є дуже багато людей, які мотивовані і МВС створить всі умови, для добровольців, які прийдуть в ці бригади, щоб вони були зацікавлені у власному рості.

«Вони будуть серед однодумців. Там будуть якісні командири, які мають бойовий досвід та бережуть особовий склад», – сказав він.

Навчання бійців бригад триватиме кілька місяців: спочатку індивідуальне, потім – в складі підрозділу і коли командир буде розуміти, що підрозділ готовий, вони перейдуть до виконання бойових завдань.

Агентство Телевидения Новости