Затримання учасників злочинної організації шахраїв OLХ: в поліції розповіли подробиці

Поліцейські Харківщини викрили в онлайн шахрайстві злочинну організацію, члени якої підозрюються у нанесенні потерпілим мільйонних збитків.

Співорганізатори – 26-річний громадянин України та особа, анкетні дані якої наразі встановлюються, залучили до шахрайської схеми близько 100 осіб.

Подробиці затримання розповів начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов: «Обшуки зараз в Україні проходять не тільки в топ-чиновників, а й у звичайних шахраїв – слідчі разом з кіберполіцією та поліцією особливого призначення провели 12 обшуків у членів злочинної організації – шахраїв, які через OLХ та Телеграм виманювали гроші у людей через підроблене посилання, за допомогою якого виводили гроші на свої рахунки».

Слідчі вже встановили потерпілих, яких ошукали шахраї. Проводиться перевірка щодо шахрайств відносно понад 300 людей на загальну суму понад мільйон гривень.

Організатору та двом учасникам слідчі вручили підозру за створення та участь злочинної організації та шахрайство.

Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости