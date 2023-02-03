Загинув внаслідок російської агресії – поліція ексгумувала мешканця Ізюма

Під час обстрілу збройними силами російської федерації 39-річний чоловік отримав травми несумісні з життям.

17 травня мешканець міста Ізюм їхав на автівці повз церкви та потрапив під обстріл. Наступного дня батьки та дружина поховали його на кладовищі.

2 лютого слідчі Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області провели огляд місця події, ексгумували тіло загиблого та направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 10 до 15 років позбавлення волі чи довічне ув’язнення.

Агентство Телевидения Новости