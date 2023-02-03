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Нацполіція: Інформація про використання в російській порноіндустрії викраденого в Україні хлопчика – чергова ІПСО окупантів

Нацполіція: Інформація про використання в російській порноіндустрії викраденого в Україні хлопчика – чергова ІПСО окупантів

Співробітники Кіберполіції та оперативних служб проаналізували опублікований у мережі Інтернет контент і з’ясували, що дитина, яку нібито продавали для інтимних зустрічей, насправді народилася і живе в росії, працює моделлю і рекламує одяг.

Поліцейські встановили, що перше повідомлення про продаж викрадених в Україні дітей для «інтимних зустрічей» у рф з’явилося саме на одному із закритих російських телеграм-каналів. Після цього його поширили низка українських ресурсів, а з першоджерела ця інформація була видалена.

Під час перевірки також з’ясувалося, що «викрадений в Україні хлопчик», насправді народився і живе в росії, під наглядом мами працює моделлю, рекламує  одяг та взуття. Фото дитини розміщені у вільному доступі, тож будь-хто міг використати його для створення бажаного контенту.

У четвер, 2 лютого, цю інформацію поширював і український омбудсмен Дмитро Лубінець, посилаючись на російські пабліки. Він закликав правоохоронців «вжити належних заходів».

Нацполіція вкотре наголошує, що російська федерація всіма можливими способами намагається дестабілізувати ситуацію в Україні. І чергова провальна ІПСО окупантів – яскраве тому підтвердження.

Агентство Телевидения Новости

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