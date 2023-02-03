Літак «Мрія» з’явиться у новій версії гри Microsoft Flight Simulator: збиратиме гроші на відновлення (відео)

Користувачі гри Microsoft Flight Simulator зможуть відчути себе пілотами української «Мрії», яку знищили росіяни. Державне підприємство “Антонов” та корпорація Microsoft уклали ліцензійний договір на право використання марки Ан-225 «Мрія» в новій версії гри Microsoft Flight Simulator.

Про це повідомили в пресслужбі компанії, пише ТСН.

Кожен користувач гри зможе почутися пілотом унікального літака «Антонов», йдеться у повідомленні. У грі найбільший у світі транспортний літак відроджений у вигляді, максимально наближеному до оригіналу.

«Ми хотіли запустити цю версію саме на річницю руйнування літака, до 27 лютого. Наше бажання – зробити все можливе для відновлення Ан-225. Ми плануємо перераховувати кошти ДП “АНТОНОВ”, яке буде відбудовувати цей потужний літак», – сказав голова програми Microsoft Flight Simulator Йорг Ньюман.

Командир екіпажу Ан-225, шеф-пілот Дмитро Антонов вже протестував нову гру та відзначив високий професіоналізм команди, яка працювала над розробкою цього продукту. Він записав привітальну промову до користувачів продукту.

Знищення АН-225 «Мрія» у Гостомелі

Найбільший у світі транспортний літак «Мрія» російська армія знищила у лютому 2022 року, коли бомбардувала аеропорт в Гостомелі Київської області. В “Укроборонпромі” тоді повідомили, що Україна докладе усіх зусиль, щоб за будівництво нового літака заплатила держава-агресорка.

Наразі ДП «АНТОНОВ» виконує комплекс розрахунково-дослідних робіт з метою розробки програми відбудови Ан-225, яка буде виконуватися після закінчення війни.

Агентство Телевидения Новости