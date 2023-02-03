Модернізація старих будинків та реконструкція транспортної системи: як планують змінити Харків

У співпраці з міжнародними та місцевими командами буде представлено п’ять пілотних проєктів та п’ять комплексних стратегій, які ляжуть в основу нового Генерального плану міста Харкова.

Про це сьогодні, 3 лютого, на пресзустрічі з пропозицій щодо внесення змін у Генплан, повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов. За його словами, команда Фонду британського архітектора Нормана Фостера представить пілотні проєкти у таких сферах: культурна спадщина, житловий сектор, промисловість, науковий квартал, річки та зелені зони. Також будуть розроблені п’ять всеосяжних міських стратегій: транспортне, енергетичне, водне та природне середовище й перекроювання застарілих адміністративних районів міста.

Житловий сектор. Багатоквартирні будинки радянських часів, що становлять 80% житлового фонду міста Харкова, будуть модернізовані. За словами Ігоря Терехова, для підвищення енергоефективності у будинках покращать теплоізоляцію, для збільшення площі – модернізують модульні надбудови, а також запровадять на рівні кварталу виробництво відновлювальної енергії.

«Реконструкція житла просуватиметься замкнутим циклом з використанням місцевої промисловості та з переробкою сміття. Житлові квартали розглядатимуться як частина цього проєкту. Для дослідження буде обрано три житлові квартали».

Також мер Харкова зазначив, що центр Харкова буде відновлено з повагою до минулого. Крім того, цьому району буде надано нове життя завдяки новій знаковій архітектурній пам’ятці в існуючій будівлі та редизайну ключових громадських місць з урахуванням їхньої історії.

Транспорт. За словами Терехова, міська влада активно співпрацює з Європейським інвестиційним банком з оцінки руйнувань транспортної сфери і насамперед електричного транспорту, щоб у майбутньому створити нові маршрути, закупити рухомий склад та впровадити вектор розвитку «зеленого» міста.

Також Ігор Терехов повідомив, що фахівці у сфері транспорту спільно з інжиніринговою компанією «АРУП», залученою британським архітектором Норманом Фостером, працюють над створенням у перспективі пішохідних вулиць в історичній частині міста, розробкою веломаршрутів, підземних та багаторівневих паркінгів.

Агентство Телевидения Новости