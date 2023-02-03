Отруїлися чадним газом: на Харківщині загинула ціла родина

У приватному житловому будинку в Лозівському районі було виявлено тіла 4 загиблих осіб.

Сьогодні, 3 лютого, об 11:32 до Головного управління ДСНС України у Харківській області від райвідділу Нацполіції надійшло повідомлення про те, що у приватному домоволодінні виявлено четверо загиблих осіб. Подія сталася за адресою: Харківська області, Лозівський район, Близнюківська ОТГ, с. Самійлівка, вул. Садова, 18.

Загиблі це: чоловік 1958 р.н., його дружина 1964 р.н. та їхній син 1981 р.н., а також ще один чоловік 1980 р.н. За попередніми даними вони отруїлись чадним газом. Горіли стілець та підлога на площі 1 кв.м. Пожежа самоліквідувалась. Підрозділи ДСНС не залучались. На місці події працюють слідчо-оперативна група Нацполіції та оперативна група ГУ ДСНС України у Харківській області.

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