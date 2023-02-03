Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:03
Просмотров: 132

Отруїлися чадним газом: на Харківщині загинула ціла родина

Отруїлися чадним газом: на Харківщині загинула ціла родина

У приватному житловому будинку в Лозівському районі було виявлено тіла 4 загиблих осіб.

Сьогодні, 3 лютого, об 11:32 до Головного управління ДСНС України у Харківській області від райвідділу Нацполіції надійшло повідомлення про те, що у приватному домоволодінні виявлено четверо загиблих осіб. Подія сталася за адресою: Харківська області, Лозівський район, Близнюківська ОТГ, с. Самійлівка, вул. Садова, 18.

Загиблі це: чоловік 1958 р.н., його дружина 1964 р.н. та їхній син 1981 р.н., а також ще один чоловік 1980 р.н. За попередніми даними вони отруїлись чадним газом. Горіли стілець та підлога на площі 1 кв.м. Пожежа самоліквідувалась. Підрозділи ДСНС не залучались. На місці події працюють слідчо-оперативна група Нацполіції та оперативна група ГУ ДСНС України у Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 