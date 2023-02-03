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В Ізюмі семеро підлітків підірвалися на міні: п’ятьом знадобилася госпіталізація

В Ізюмі семеро підлітків підірвалися на міні: п’ятьом знадобилася госпіталізація

Сьогодні близько 20:00 в Ізюмі 7 підлітків (троє хлопців та четверо дівчат) 14-17 років знайшли фрагмент протипіхотної міни «пелюстка». Один з підлітків підняв міну із землі та кинув поруч з іншими. Міна здетонувала.

Внаслідок вибуху всі діти отримали осколкові поранення. Їхній стан задовільний. Проте 5 з них все ж було госпіталізовано в Ізюмську лікарню. Наразі їх життю загрози немає, повідомив голова ХОВА.

«Вкотре нагадую про високу мінну небезпеку на деокупованих територіях Харківщини. У разі виявлення підозрілих предметів у жодному разі не можна їх брати до рук. Це дуже небезпечно. Необхідно негайно повідомити про таку знахідку спеціалістів ДСНС або поліцію», наголосив Олег Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости

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