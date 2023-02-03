«В якийсь момент на Північні Салтівці було безпечніше, ніж в інших місцях»: історії евакуацій з найбільш постраждалого району Харкова

«На Салтівці зараз мешкає значна кількість людей. Не порівняти, звісно, з якимись іншими районами, тому що в людей ще є відчуття, ніби тут ще щось триває. Це психологічна історія. В якийсь момент – у вересні, в жовтні, в листопаді – на Північній Салтівці було безпечніше знаходитися, ніж в інших районах міста. Це іронія долі, але це так», розповідають волонтери, які займаються евакуацією з початку війни. Спочатку вивозили людей з міста, зараз допомагають мешканцям деокупованих територій.

На початку повномасштабного вторгнення Андрій разом з друзями з Салтівки просто захотіли допомогти людям евакуюватися. Згодом це переросло у щось більше: хлопці об’єдналися з благодійним фондом «Слобожанська варта», який допомагав дітям-сиротам.

Потім діяльність «Слобожанської варти» розширилася на допомогу військовим та цивільним у фронтових містах Східної України.

За цей рік хлопці зробили та побачили чимало.

Агентство Телевидения Новости