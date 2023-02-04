Іспанія надала ще 14 генераторів для Харківщини

Харківщина отримала ще 14 генераторів, які допоможуть забезпечити безперебійне живлення у лікарнях, Пунктах Незламності та на об’єктах критичної інфраструктури.

Допомога надійшла від наших іспанських партнерів, її передав особисто Посол Іспанії в Україні Рікардо Лопес-Аранда Хагу. Далі генератори будуть розподілені між усіма районами області.

Олег Синєгубов подякував пану Послу та народному депутату Павлу Сушку за допомогу в передачі нам цих генераторів. Зараз для Харківщини вкрай важливо мати постійно світло та тепло попри ворожі удари по об’єктах критичної інфраструктури.

Спільно з українськими міжнародними партнерами продовжуть працювати над тим, аби мешканці Харківщини постійно мали доступ до тепла, електроенергії та зв’язку.

Агентство Телевидения Новости