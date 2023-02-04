Функції та задачі штурмової бригади “Лють”: Харківщина приєдналася до формування

Про функції та задачі штурмової бригади Національної поліції України «Лють», а також умови вступу до підрозділу розповів під час брифінгу очільник поліції Харківщини Володимир Тимошко.

Сьогодні відбувся спільний брифінг голови Харківської військової адміністрації Олега Синєгубова, начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимира Тимошка, заступника начальника Східного теруправління Нацгвардії Сергія Ховайла та т.в.о. начальника 4 прикордонного загону Олександра Михайлюка. На брифінгу йшлося про старт на Харківщині національної кампанії “Гвардії наступу”.

За словами голови ХОВА Олега Синєгубова, загалом в Україні буде створено 8 штурмових бригад на базі Національної поліції України, Державної прикордонної служби та Національної гвардії України.

За словами начальника ГУНП в Харківській області Володимира Тимошка, на базі Національної поліції України створено об’єднану штурмову бригаду «Лють». До складу бригади входять полки спеціального призначення «Сафарі» та «Цунамі», батальйон патрульної служби поліції особливого призначення «Луганськ-1 імені Героя України Сергія Губанова» та артилерійський полк.

Новостворений поліцейський підрозділ «Лють» у взаємодії зі Збройними силами України та іншими правоохоронними органами братиме участь у відсічі та стримуванні збройної агресії рф проти України, проведенні штурмових дій, знешкодженні диверсійно-розвідувальних груп і незаконних збройних формувань ворога, виявленні позицій ворога та знищенні противника.

Начальник ГУНП в Харківській області Володимир Тимошко підкреслив, що формування штурмових бригад на базі МВС не є мобілізацією. Штурмові бригади формуються виключно з добровольців: як поліцейських, які наразі проходять службу, так і з цивільних громадян. Бригада Національної поліції «Лють» буде виконувати не лише поліцейські функції, а й штурмові дії.

Кожен, хто вступить до лав підрозділу, буде поліцейським. Відбір кандидатів буде проходити ретельно, – додав Володимир Тимошко. – Ми не конкуренти ЗСУ. Ми партнери, які підбирають дещо інших людей з іншою мотивацією та функціями.

Всім добровольцям пропонують гідні умови служби та грошове забезпечення. Щоб потрапити до бригади, кандидат має пройти військово-лікарську комісію, здати психологічний та фізичний тест. Тільки після успішного проходження він зараховується в ту бригаду, яку він обрав за власним бажанням.

Всі бажаючі можуть звернутися за інформацією до рекрутингових центрів. Щоб приєднатися до штурмової бригади «Лють», громадяни можуть подати анкету на сайті storm.mvs.gov.ua (https://storm.mvs.gov.ua/) або через Центри надання адміністративних послуг чи територіальні підрозділи поліції Харківської області.

Агентство Телевидения Новости