Науковці з Харкова розробили кровоспинний препарат

Науковці з фармацевтичного університету Харкова розробили кровоспинний препарат PLANTOR для потреб Збройних сил України. Купити ці ліки в аптеці не можна, розповів один із розробників Сергій Штриголь, який завідує кафедрою фармакології у національному фармацевтичному університеті.

“Принцип дії полягає в тому, що при контакті з кров’ю цей засіб миттєво поглинає воду з крові. Кров не може текти зневоднена, і кровотеча досить швидко зупиняється”, — пояснює Штриголь.

Працювати над препаратом викладачі університету почали ще до повномасштабного вторгнення. Випробовували його в лабораторії на щурах, а також на штучній крові.

За словами Штриголя, прискорити виробництво препарату треба було через початок повномасштабної війни.

“Ми маємо документи, в тому числі висновок державної експертизи, який засвідчує, що цей засіб відповідає умовам і вимогам”, — говорить науковець.

Виробництво препарату у Дніпрі налагодили у травні 2022 року. Препарат зареєстрували за спрощеною процедурою — як виріб медичного призначення. За цей час науковці відправили на фронт відправили понад 10 тисяч пакунків.

“Ми маємо зворотний зв’язок. Ми маємо результати клінічної апробації тих випадків, коли допомога надавалася на етапі евакуації, або на етапі вже лікувального закладу”, — додає Штриголь.

Купити ліки в аптеці не можна — на їхньому пакуванні зазначено, що це препарат для Збройних сил України. За словами Штриголя, розробкою харківських науковців вже зацікавились колеги з Латвії.

Джерело: Суспільне

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