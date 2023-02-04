Дуже теплий січень: вперше за 140 років на 115 метеостанціях

«У багатьох метеостанціях були побиті абсолютні рекордні показники як денної температури, так подекуди і середньодобової. Наприклад, близько ніж на 115 метеостанціях України були відмічені рекордні значення температури за всю історію метеорологічних спостережень — це близько 140 років.

Для Києва, наприклад, спостереження розпочинаються з 1881 року», — повідомила синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталя Птуха.

Як пояснила синоптик, у січні було дві потужних хвилі тепла, спричинених тим, що до нашої території надійшло тепле повітря з африканського континенту.

«Вже цього тижня час від часу по території України спостерігалися невеликі опади, переважно у вигляді опадів змішаної фази — це мокрий сніг у поєднанні з дощем.

В нічні години ми мали практично по всій території України стабільний мінус, але в денні години ще був подекуди невеличкий плюс. Починаючи з цих вихідних, температура по всій Україні буде знижуватися і знову набувати морозних значень: морози будуть як вночі, так і в денні години.

Вже 5-6 лютого розпочинається зниження температури: 5-10 градусів морозу в нічні години та 0-6 морозу в денні. Офіційні прогнози [щодо весни] з’являться за тиждень-два, але можу особисто я сказати, що лютий доволі інтенсивний, температура знижується, морози повертаються, тому очікувати на ранню весну зараз не варто», — зазначила синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталя Птуха.

Агентство Телевидения Новости