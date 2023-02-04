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Поліцейські розшукали хлопчика, що загубився на вулиці Людвіга Свободи
Патрульні розшукали маленького хлопчика, який загубився.
Ввечері, поліцейські отримали виклик про зникнення дитини на вулиці Людвіга Свободи. Рідні не зволікали та відразу зателефонували 102.
Патрульні передали опис дитини колегам в радіоефір та вирушили на пошук. В результаті відпрацювання території вдалось оперативно розшукати дитину. Поліцейські передали хлопчика батькам та провели з ними виховну бесіду, аби в майбутньому такі випадки не повторювались.