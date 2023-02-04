Стан дітей, що підірвалися на міні в Ізюмі, стабільний

Як казали раніше, п’ятьох дівчат та трьох хлопців віком від 14 до 17 років направили до Харківської обласної клінічної дитячої лікарні. Поліцейські встановили, що 16-річний мешканець міста Ізюм приніс на зупинку предмет, який ззовні схожий на міну “Пелюстка”. За його словами, що пристрій він знайшов на початку січня в селі Сулигівка Ізюмського району. Через необережне поводження підліток впустив знахідку, яка при падінні здетонувала та вибухнула.

В результаті вибуху з восьми постраждалих неповнолітніх, у семи – осколкові поранення, в однієї дівчини – гостра реакція на стрес.

За інформацією Департаменту охорони здоров’я ХОВА, до медичного закладу Харкова було шпиталізовано 7 дітей, які вчора в Ізюмі постраждали від вибуху міни. Усім була надана необхідна допомога, проведені хірургічні втручання (ампутацій кінцівок немає). В основному видалення уламків. Діти знаходяться у хірургічному відділенні, стан стабільний. Одна дівчинка (восьма) – гостра реакція на стрес – була надана допомога амбулаторно.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження.

Агентство Телевидения Новости