Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:43
Просмотров: 101

Стан дітей, що підірвалися на міні в Ізюмі, стабільний

Стан дітей, що підірвалися на міні в Ізюмі, стабільний

Як казали раніше, п’ятьох дівчат та трьох хлопців віком від 14 до 17 років направили до Харківської обласної клінічної дитячої лікарні. Поліцейські встановили, що 16-річний мешканець міста Ізюм приніс на зупинку предмет, який ззовні схожий на міну “Пелюстка”. За його словами, що пристрій він знайшов на початку січня в селі Сулигівка Ізюмського району. Через необережне поводження підліток впустив знахідку, яка при падінні здетонувала та вибухнула.

В результаті вибуху з восьми постраждалих неповнолітніх, у семи – осколкові поранення, в однієї дівчини – гостра реакція на стрес.

За інформацією Департаменту охорони здоров’я ХОВА, до медичного закладу Харкова було шпиталізовано 7 дітей, які вчора в Ізюмі постраждали від вибуху міни. Усім була надана необхідна допомога, проведені хірургічні втручання (ампутацій кінцівок немає). В основному видалення уламків. Діти знаходяться у хірургічному відділенні, стан стабільний. Одна дівчинка (восьма) – гостра реакція на стрес – була надана допомога амбулаторно.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 