Розірвала та викинула прапор України, а тепер піде під суд

Дергачівською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо 34-річної жінки за фактом публічної наруги над Державним Прапором України (ч. 1 ст. 338 КК України).

Так, у листопаді минулого року жінка, перебуваючи біля будівлі Вільшанського старостату, зламала флагшток, на якому знаходився український стяг.

Після цього вона зухвало зірвала прапор, розірвала на частини та викинула на землю неподалік адміністративної будівлі.

Жінку судитимуть у Дергачівському районному суді Харківської області.

Досудове розслідування проводили слідчі відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости