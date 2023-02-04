Двоє 16-річних підлітків жорстоко вбили двох жінок
Тіла двох місцевих мешканок з ознаками насильницької смерті виявив вночі 2 лютого на березі річки села П’ятницьке Чугуївського району їх односелець.
Поліцейські встановили, що до скоєння тяжкого злочину причетні два 16-річних мешканця села.
Правопорушників затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Дії фігурантів слідчі кваліфікували за ч.2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
В рамках кримінального провадження призначена низка експертних досліджень.
Зловмисникам повідомили про підозру у скоєнні злочину та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне ув’язнення.