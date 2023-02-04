Двоє 16-річних підлітків жорстоко вбили двох жінок

Тіла двох місцевих мешканок з ознаками насильницької смерті виявив вночі 2 лютого на березі річки села П’ятницьке Чугуївського району їх односелець.

Поліцейські встановили, що до скоєння тяжкого злочину причетні два 16-річних мешканця села.

Правопорушників затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Дії фігурантів слідчі кваліфікували за ч.2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

В рамках кримінального провадження призначена низка експертних досліджень.

Зловмисникам повідомили про підозру у скоєнні злочину та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне ув’язнення.

Агентство Телевидения Новости