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Харків під обстрілом: ракета влучила житлову забудову, є постраждалі

Харків під обстрілом: ракета влучила житлову забудову, є постраждалі

Сьогодні близько 8:30 окупанти знов обстріляли Харків. Зафіксовано «приліт» у центральній частині міста. Попередньо ракета С-300, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.

Є влучання в житлову забудову в центрі міста. Сталася пожежа. Наразі відомо про трьох постраждалих: 54-річна жінка та два чоловіки 51 та 55 років.

Жінку госпіталізовано з осколковими пораненнями, чоловікам допомогу надали на місці.

Дані про постраждалих уточнюються. На місці працюють всі екстрені служби.

Агентство Телевидения Новости

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