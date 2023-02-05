Харків під обстрілом: ракета влучила житлову забудову, є постраждалі

Сьогодні близько 8:30 окупанти знов обстріляли Харків. Зафіксовано «приліт» у центральній частині міста. Попередньо ракета С-300, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.

Є влучання в житлову забудову в центрі міста. Сталася пожежа. Наразі відомо про трьох постраждалих: 54-річна жінка та два чоловіки 51 та 55 років.

Жінку госпіталізовано з осколковими пораненнями, чоловікам допомогу надали на місці.

Дані про постраждалих уточнюються. На місці працюють всі екстрені служби.

Агентство Телевидения Новости