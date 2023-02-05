Працюють комунальники, людей зможуть відселити: Терехов про наслідки обстрілів Харкова у неділю

Спеціалісти обстежать будинки, які постраждали від обстрілу російських ракет у центрі міста Харкова, та зроблять відповідні висновки. Про це сьогодні, 5 лютого, на місці події повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.

«Те, що стосується житлових будинків, – руйнування є, але немає загрози обвалювання. Основне завдання – це виконати поквартирний обхід. Потім – робота над системами тепло-, водо- та енергопостачання. Крім того, необхідно підготувати матеріали для закриття контурів і надати допомогу університету міського господарства. Комунікації, які тут є, відновлюватимемо», – повідомив мер Харкова.

Ігор Терехов підкреслив, що російський агресор продовжує знищувати місто, його центральну частину. На місці «прильоту» не було військових, і постраждали цивільні люди. За його словами, людей, які потребуватимуть житла, зможуть відселити до гуртожитків.

На місці працюють фахівці КП «Харківські теплові мережі». Як повідомили на підприємстві, пошкоджений будинок відключили від послуг, а у будинках поруч перезапускають тепло. Роботи тривають, по ушкодженій будівлі остаточних висновків ще не зроблено.

Також на місці працюють бригади КП «Харківводоканал». Вони первинно відключатимуть комунікації, щоб не заливати будівлю. Над внутрішньобудинковими мережами працюватимуть пізніше.

Агентство Телевидения Новости