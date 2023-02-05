Ситуація на Харківщині станом на 5 лютого: зведення ХОВА

Минулої доби ворог обстрілював з артилерії та мінометів населені пункти Куп’янського, Чугуївського та Харківського районів, що межують з лінією зіткнення.

Внаслідок обстрілів Куп’янська пошкоджено адмінбудівлю медичного закладу та приватні житлові будинки.

У Вовчанську вогонь вівся переважно по приватній житловій забудові. Пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди, сталися пожежі.

За інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, протягом доби постраждалих серед цивільних не зафіксовано.

На лінії зіткнення тривають бойові дії, наші захисники надійно тримають свої позиції та завдають втрат російським окупантам.

Агентство Телевидения Новости